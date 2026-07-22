Elezioni Provincia Avanti-Psi Sannio | Nessun sostegno al centrodestra

Da fremondoweb.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il coordinamento provinciale di Avanti-Psi Sannio ha dichiarato che non supporterà il centrodestra alle prossime elezioni per il presidente della provincia di Benevento. La posizione si basa sui valori di coerenza e appartenenza identitaria, secondo quanto comunicato dal gruppo. La dichiarazione è stata rilasciata in vista della consultazione elettorale imminente.

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“In vista dell’imminente consultazione per l’elezione del Presidente della Provincia di Benevento, il Coordinamento Provinciale di Avanti-Psi Sannio intende ribadire con chiarezza la propria posizione politica, ispirata ai valori della coerenza e dell’appartenenza identitaria. Siamo chiamati, ancora una volta, a misurarci con una legge elettorale profondamente deficitaria: un sistema che, escludendo il suffragio universale e la partecipazione diretta dei cittadini, riduce la scelta democratica a una dinamica interna tra consiglieri comunali, svilendo il legame tra istituzioni e corpo elettorale. In questo scenario Avanti-Psi Sannio rivendica con orgoglio le proprie radici nella sinistra laica, garantista, libertaria e convintamente europeista. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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