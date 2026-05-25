In Italia, oltre 6,6 milioni di elettori hanno votato in 895 Comuni per le elezioni comunali. L’affluenza si attesta al 60%. A Venezia, il centrodestra è in vantaggio, mentre a Salerno un candidato sostenuto dal centrosinistra ha ottenuto la vittoria. I risultati definitivi sono ancora in fase di elaborazione. Le urne sono state aperte per tutta la giornata e si attendono gli ultimi dati ufficiali.

Alle 15 di lunedì 25 maggio 2026 si è chiusa una nuova tornata di elezioni comunali. Erano 750 i comuni coinvolti di cui soltanto 121 sopra la soglia dei 15mila abitanti; diciotto i capoluoghi di provincia con solo Venezia come capoluogo di Regione. Complessivamente erano coinvolti circa 6.6 milioni di italiani, l'affluenza si è fermata al 60.06% con un calo rispetto alle elezioni precedenti quando si era raggiunta la quota del 64.9%. Come riporta il sito del ministero dell'Interno, Eligendo, la percentuale più bassa si è avuta in Molise con il 47.7% e la più alta in Umbria con il 70.7%. In aggiornamento A Venezia il dato dell'affluenza è stato più basso rispetto a quello nazionale, fermandosi al 55. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elezioni comunali: affluenza al 60%, a Venezia avanti il centrodestra, De Luca vince a Salerno

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