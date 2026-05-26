Tempo di lettura: 2 minuti A seguito dell’ultima tornata di elezioni amministrative, AVANTI PSI SANNIO esprime profonda soddisfazione per l’esito del voto nei comuni della provincia. Alla sua prima vera prova elettorale, il progetto politico dimostra tutta la sua validità e la capacità di intercettare un consenso reale e diffuso sul territorio. L’elezione di nuovi rappresentanti socialisti all’interno dei Consigli Comunali di Telese Terme, Guardia Sanframondi e Campoli del Monte Taburno rappresenta un segnale chiaro e inequivocabile: il PSI è vivo, attrattivo e si sta radicando in modo sempre più capillare nel Sannio. Dopo le importanti presenze già consolidate a Benevento, San Salvatore Telesino e Castelvenere, AVANTI PSI SANNIO amplia e rafforza così la sua squadra di amministratori locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avanti-PSI si radica nel Sannio: eletti nuovi consiglieri a Telese, Guardia e Campoli

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