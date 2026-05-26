Avanti-PSI si radica nel Sannio | eletti nuovi consiglieri a Telese Guardia e Campoli
Avanti PSI Sannio annuncia l’elezione di nuovi consiglieri nei comuni di Telese, Guardia e Campoli dopo le ultime elezioni amministrative. La formazione politica evidenzia il risultato come un rafforzamento della propria presenza nel territorio. Nessun dettaglio sui nomi dei candidati o sui numeri di voto, ma si sottolinea l’affermazione nel Sannio. La comunicazione si concentra sull’importanza dell’esito elettorale per la crescita del partito nella provincia.
Tempo di lettura: 2 minuti A seguito dell’ultima tornata di elezioni amministrative, AVANTI PSI SANNIO esprime profonda soddisfazione per l’esito del voto nei comuni della provincia. Alla sua prima vera prova elettorale, il progetto politico dimostra tutta la sua validità e la capacità di intercettare un consenso reale e diffuso sul territorio. L’elezione di nuovi rappresentanti socialisti all’interno dei Consigli Comunali di Telese Terme, Guardia Sanframondi e Campoli del Monte Taburno rappresenta un segnale chiaro e inequivocabile: il PSI è vivo, attrattivo e si sta radicando in modo sempre più capillare nel Sannio. Dopo le importanti presenze già consolidate a Benevento, San Salvatore Telesino e Castelvenere, AVANTI PSI SANNIO amplia e rafforza così la sua squadra di amministratori locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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