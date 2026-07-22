Electrolux fumata grigia Il piano atteso ancora non c’è | ma un cambio di passo sì

Da ilrestodelcarlino.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Non è stato ancora presentato il nuovo progetto industriale di Electrolux, nonostante il confronto durato ieri al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I rappresentanti dei lavoratori e i sindacati continuano ad attendere un piano concreto, dopo settimane di attesa. Tuttavia, si registra un cambio di passo da parte dell’azienda, anche se i dettagli sul progetto rimangono ancora sconosciuti. La fumata grigia segna un ulteriore passo senza novità ufficiali.

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Fumata grigia su Electrolux. Dal lungo confronto di ieri al Ministero delle Imprese e del Made in Italy non esce ancora il nuovo progetto industriale che lavoratori e sindacati aspettano da settimane: i 1.719 esuberi restano sulla carta e oltre 400 riguardano lo stabilimento forlivese. Ma qualcosa, nell’impianto che a fine maggio sembrava scolpito nella pietra, comincia a cedere. Non abbastanza per tirare un sospiro di sollievo, ma quanto basta per continuare a trattare. "Se siamo seduti a questo tavolo – rassicura l’amministratore delegato della multinazionale svedese Massimiliano Ranieri – vuol dire che vogliamo riscrivere un piano per generare un percorso di sostenibilità che ci porti a una soluzione diversa rispetto a quella che avevamo definito inizialmente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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