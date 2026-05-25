Crisi Electrolux la prima fumata è nera I sindacati | Piano peggio del previsto è uno smantellamento industriale

Da forlitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli operai dello stabilimento Electrolux di Forlì sono stati informati che il piano di ristrutturazione previsto dai vertici aziendali comporta un drastico ridimensionamento. I sindacati definiscono il progetto come uno smantellamento industriale e affermano che si tratta di un piano peggiore delle previsioni iniziali. La notizia arriva dopo mesi di incertezza sul futuro dello stabilimento e rappresenta una svolta negativa per i lavoratori coinvolti.

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Una scure pesantissima si abbatte sullo stabilimento Electrolux di Forlì, squarciando il velo di incertezza che da mesi avvolgeva il futuro del polo industriale romagnolo. Il tavolo di confronto istituzionale, riunitosi lunedì a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha purtroppo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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