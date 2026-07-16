Il Bologna ha ripreso i contatti per il centrocampista colombiano Gustavo Puerta, 22 anni, del Racing Santander. La trattativa riprende dopo la fine del mondiale, che ha visto la Colombia uscire dalla competizione. La proposta del club emiliano non ha ancora trovato conferme ufficiali, e le trattative continuano. La fumata rimane grigia, con nessun accordo definitivo raggiunto. Puerta era già stato sondato prima dell’inizio della competizione.

Con il mondiale che volge al termine e la corsa della Colombia ormai in archivio, il Bologna prova a iscriversi alla corsa per il centrocampista Gustavo Puerta (22) del Racing Santander, già sondato prima dell’inizio della competizione. Si è complicata la pista Ugresic (19) del Partizan, sul quale si sono inserite Udinese ed Eintracht Francoforte. E così Sartori e Di Vaio tornano a un pallino di inizio estate, quando il centrocampista aveva una clausola rescissoria da 16 milioni. Stando a quanto riportato in Colombia, però, il contratto di Puerta prevede clausole che consentono di alzare la cifra sulla base della partecipazione al mondiale... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gli altri fronti caldi. Gustavo Puerta torna d’attualità. Fumata grigia ancora per Orso

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