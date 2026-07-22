Il nuovo attaccante ha presentato la maglia rosa da trasferta allo Juventus Store dell’Allianz Stadium. In attesa dell’arrivo di Kolo Muani, Ekhator ha dichiarato che Spalletti è un grande tecnico e ha espresso entusiasmo per la sua esperienza alla Juventus. La presentazione si è svolta in un contesto ufficiale, con l’atleta che ha indossato la maglia e parlato ai presenti. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a dettagli contrattuali o future decisioni di mercato.

In attesa di Kolo Muani, scende in campo il nuovo attaccante Jeff Ekhator allo Juventus Store dell'Allianz Stadium per presentare la nuova maglia rosa da trasferta. Una marea di selfie e autografi per l'azzurrino arrivato dal Genoa a fine giugno e infortunatosi nel debutto di Basilea dello scorso sabato. Per i primi gol bisognerà aspettare almeno un mesetto, intanto il 19enne di Genova si gode l'affetto del mondo bianconero. "Speravo in un esordio migliore a Basilea - racconta il primo acquisto dell’era Carnevali -, ma essere qui alla Juventus è un motivo di orgoglio, un sogno. È vero che mi brillano gli occhi come ha detto Spalletti, è fantastico allenarmi in questo gruppo: la Juventus è un top club". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ekhator: "Spalletti grandissimo tecnico. È vero, qui alla Juve mi brillano gli occhi"

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La sorpresiva alineación de la Juve vs FC Basel (Análisis)

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Tuttosport – Ekhator, occhio: possibile titolare per Spalletti. Prima chance per restare alla Juve, il perchéSecondo Tuttosport, Ekhator potrebbe essere scelto come titolare da Spalletti alla Juventus.

Temi più discussi: Cos'è successo a Ekhator sostituito da Spalletti in Basilea-Juve: la sua partita dura solo mezz'ora; Douglas Luiz, Spalletti chiama: C'è da sbattersi, alza i giri. E su Ekhator e Di Gregorio...; Juve, Ekhator al J Medical per valutare l'infortunio; Juventus, l'intervista di Celik: 'Ho parlato con Spalletti'. Poi su Yildiz...

Juventus, Ekhator dopo l'infortunio alla prima: Non è stato l'esordio che aspettavoJeff Ekhator, attaccante della Juventus, ha parlato dall'evento Meet&Greet organizzato dalla società bianconera: Non è stato l'esordio che desideravo, ma sto già lavorando per riprendermi al meglio. tuttomercatoweb.com

L'attaccante protagonista della presentazione della seconda maglia della Signora: A Basilea speravo in un esordio migliore, essere qua è un sognoL'attaccante protagonista della presentazione della seconda maglia della Signora: A Basilea speravo in un esordio migliore, essere qua è un sogno ... gazzetta.it