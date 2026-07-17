Secondo Tuttosport, Ekhator potrebbe essere scelto come titolare da Spalletti alla Juventus. La sua prima occasione con la maglia bianconera è considerata significativa, evidenziando entusiasmo, carisma e una leggera tensione. La decisione si basa su elementi che il tecnico valuta per la formazione. La partita rappresenta un momento importante per il giocatore, che potrebbe consolidare la sua posizione nel club.

2026-07-17 08:57:00 Arrivano conferme da Tuttosport: Entusiasmo, carisma e pure un filo di sana tensione che non guasta mai. La prima volta con la maglia della Juve, del resto, non te la scordi. Vale per tutti: dai campioni più esperti e abituati al prestigio di certi palcoscenici, come per i prospetti in rampa di lancio. Figuriamoci se sei italiano e hai seguito fin da piccolo la crescita di Moise Kean in bianconero: l’idolo indiscusso di Jeff Ekhator. L’unico volto nuovo nell’economia di una tristissima ripresa dei lavori per la Juventus, tra profili malcontenti che non vedono l’ora di andarsene, esuberi dal futuro incerto e totem ancora comprensibilmente scottati dall’epilogo della passata stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Ekhator, occhio: possibile titolare per Spalletti. Prima chance per restare alla Juve, il perché

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