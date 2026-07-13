Ekhator-Juve si parte da qui | quale futuro ha in mente Spalletti per lui

Da juventusnews24.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jeff Ekhator ha svolto oggi il suo primo allenamento con la Juventus. La squadra ha iniziato la preparazione in vista della prossima stagione, mentre si discute del ruolo e delle prospettive del giocatore sotto la guida di Spalletti.

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di Mauro Munno in vista della prossima stagione. Oggi il primo allenamento. Ha preso ufficialmente il via l’avventura di  Jeff Ekhator  con la maglia della Juventus. Il giovane attaccante si è recato nella giornata di oggi presso le strutture del J Medical insieme al resto dei compagni di squadra attualmente a disposizione. Espletate le formalità legate alle visite mediche di rito, il calciatore è ora pronto a sostenere la sua primissima seduta di allenamento agli ordini di mister Luciano Spalletti, dando inizio a tutti gli effetti al suo nuovo percorso nel club torinese. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Le cifre ufficiali dell’operazione con il Genoa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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