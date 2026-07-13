Ekhator-Juve si parte da qui | quale futuro ha in mente Spalletti per lui

Jeff Ekhator ha svolto oggi il suo primo allenamento con la Juventus. La squadra ha iniziato la preparazione in vista della prossima stagione, mentre si discute del ruolo e delle prospettive del giocatore sotto la guida di Spalletti.

di Mauro Munno in vista della prossima stagione. Oggi il primo allenamento. Ha preso ufficialmente il via l’avventura di Jeff Ekhator con la maglia della Juventus. Il giovane attaccante si è recato nella giornata di oggi presso le strutture del J Medical insieme al resto dei compagni di squadra attualmente a disposizione. Espletate le formalità legate alle visite mediche di rito, il calciatore è ora pronto a sostenere la sua primissima seduta di allenamento agli ordini di mister Luciano Spalletti, dando inizio a tutti gli effetti al suo nuovo percorso nel club torinese. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Le cifre ufficiali dell’operazione con il Genoa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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EKHATOR ALLA JUVE: PRESENTE O FUTURO | Analisi Tattica

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