Nel quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile, l’Italia ha battuto l’Olanda 3-0, con parziali di 25-21, 25-16 e 25-16. Ekaterina Antropova è stata schierata come opposto titolare, mentre Egonu è stata limitata con un doppio cambio. La formazione ha ottenuto la vittoria senza perdere set. Non ci sono stati altri dettagli sui cambi di formazione o sulle strategie adottate durante il match.

Ekaterina Antropova è stata schierata come opposto titolare in occasione del quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile, che l’Italia ha vinto contro l’Olanda con lo schiacciante punteggio di 3-0 (25-21; 25-16; 25-16). La bomber è andata a referto con 15 punti (3 muri, 3 ace) ed è risultata la miglior marcatrice dell’incontro, risultando determinante per il successo delle Campionesse del Mondo e la qualificazione alle semifinali della massima competizione internazionale itinerante. Il CT Julio Velasco ha adottato il consueto doppio cambio e nei finali dei tre set ha inserito Paola Egonu, che ha chiuso con un punto all’attivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ekaterina Antropova titolare fissa, Egonu limitata con il doppio cambio: ribaltone nelle gerarchie?

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