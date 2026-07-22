Antropova | Staffetta con Egonu? A me basta giocare In ritiro studio psicologia con me ho cinque libri

Da gazzetta.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ekaterina Antropova ha dichiarato di non preoccuparsi di eventuali ruoli di staffetta con Egonu e di preferire concentrarsi sulla propria prestazione in campo. In ritiro, ha riferito di studiare psicologia e di avere con sé cinque libri oltre alle attrezzature sportive e alla divisa della nazionale. La giocatrice russa ha sottolineato che la priorità è il gioco e l’allenamento, senza menzionare altre dinamiche di squadra.

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Cinque libri in valigia, insieme alle scarpe da volley e alla divisa dell’Italia. Ekaterina Antropova non viaggia leggera, ma va lontano. Con la Nazionale, nelle ultime settimane, è volata da Brasilia a Manila, da Hong Kong a Macao, dove ora si trova per le Final Eight di Nations League e dove oggi, alle 10, con l’Italia affronterà l’Olanda per un posto in semifinale. D’altronde, a Kate non piace stare ferma. "Stare troppo nello stesso posto porta a una stagnazione", ci ha raccontato spiegando anche la scelta di lasciare Scandicci per trasferirsi in Turchia all’Eczacibasi Istanbul. L’azzurra, spostandosi, in campo e fuori, cresce.  Quest’estate è iniziata la sua "era del cambiamento": un nuovo club, il ruolo da schiacciatrice in Nazionale pensato per lei da Julio Velasco e provato nelle prime due settimane di Nations League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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