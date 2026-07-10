L’Italia ha battuto il Belgio con un punteggio di 3-0, vincendo i set 25-20, 25-16 e 25-19. La partita si è svolta a Hong Kong, nell’ultima settimana della fase preliminare della Nations League di volley femminile. Antropova si è distinta come giocatrice dominante, mentre Egonu è stata sostituita in doppio cambio durante il match. L’Italia si è così qualificata alle Finals della competizione.

L’Italia ha sconfitto il Belgio con uno schiacciante 3-0 (25-20; 25-16; 25-19) e ha infilato la seconda affermazione in quel di Hong Kong (Cina), dove va in scena l’ultima settimana della fase preliminare della Nations League di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno rispettato il pronostico della vigilia contro le Yellow Tigers, dominando i tre set fin dalle prime battute di gioco e chiudendo la pratica in poco più di un’ora di gioco, facendo la differenza in tutti i fondamentali con grande disinvoltura. Le Campionesse del Mondo in carica, che due giorni fa avevano sofferto più del previsto per regolare l’Ucraina... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - L’Italia tramortisce il Belgio e si qualifica alle Finals di Nations League. Antropova dominante, Egonu in doppio cambio

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