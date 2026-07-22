Il presidente americano ha annunciato nuove restrizioni commerciali che coinvolgono i farmaci generici. La decisione potrebbe influenzare l’approvvigionamento di medicinali a basso costo negli Stati Uniti. Le autorità del settore farmaceutico sottolineano che la priorità rimane garantire la sicurezza e la continuità delle forniture, anche di fronte a queste misure. Nessuna modifica è ancora ufficiale, ma la notizia ha già suscitato preoccupazioni tra gli operatori.

Milano, 22 lug. (Adnkronos Salute) - "Le dichiarazioni odierne del presidente americano Donald Trump rappresentano un cambio di scenario che merita la massima attenzione. Pur prendendo atto del periodo transitorio annunciato, l'introduzione di dazi sui farmaci generici rischia di produrre effetti che vanno ben oltre il commercio internazionale". È il timore di Riccardo Zagaria, presidente di Egualia, l'associazione delle aziende produttrici di farmaci equivalenti, biosimilari e Value Added Medicines, che commenta in una nota l'intenzione dell'Amministrazione Usa di introdurre dazi sui medicinali generici dal 2028. "I medicinali fuori brevetto - dichiara Zagaria in una nota - rappresentano un presidio essenziale per la salute pubblica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Iltempo.it - Egualia su Trump e farmaci generici: "Sicurezza approvvigionamenti viene prima di barriere commerciali"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dazi di Trump sui farmaci generici fino al 200%: l’Italia tra i Paesi a rischioGli Stati Uniti hanno annunciato l’imposizione di dazi fino al 200% sui farmaci generici importati.

Trump e lo spettro dei dazi sui farmaci generici, la replica delle imprese e dell’UeA partire dal primo agosto 2026, i farmaci generici importati negli Stati Uniti saranno esenti da dazi per due anni, poi subiranno un aumento delle...

Si parla di: Egualia, Zagaria La filiera dei farmaci equivalenti e biosimilari va sostenuta.

Trump, i dazi sui farmaci generici? Egualia: Più costi e forniture a rischioTrump annuncia su Truth dazi sui medicinali generici a partire dal 2028: prima al 100% e poi al 200%. Per Riccardo Zagaria, presidente di Egualia, è un'iniziativa che rischia di produrre effetti che ... vita.it

Dazi su equivalenti, Trump: tariffe fino al 200%. Egualia: rischio carenze e accesso a cureDal 2028 i medicinali equivalenti importati negli Stati Uniti saranno soggetti a dazi progressivi fino al 200%, secondo il piano annunciato da Trump. Egualia invita a puntare su politiche industriali ... farmacista33.it