Durante l'8ª edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile, che si svolge a Firenze dall'1 al 4 ottobre, si discuterà di come l'equità di genere e lo sviluppo sostenibile siano strettamente collegati. Il focus sarà sulla promozione di pratiche economiche che integrino questi due aspetti per favorire un progresso equilibrato. La tematica sarà al centro di incontri e dibattiti organizzati nell'ambito dell'evento.

Tra le tematiche al centro dell'8ª edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile, in programma a Firenze dall'1 al 4 ottobre prossimi, ci sarà anche l'equità di genere. Claudia Benedetti (Vice Presidente Vicaria iDEE – Associazione delle donne del Credito Cooperativo), in vista della kermesse di ottobre, ha fatto il punto della situazione: «Che si corra o si cammini, meglio farlo con due gambe. Ma allo sviluppo, anche nel nostro Paese, manca ancora il pieno contributo della “gamba femminile”. Lavora poco più di una donna su due e - anche se sono stati fatti innegabili passi in avanti - la rappresentanza ed i ruoli apicali non sono proprio equamente distribuiti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Economia Civile, Benedetti: «Equità di genere e sviluppo sostenibile devono viaggiare insieme»

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