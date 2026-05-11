Mafie Piemontese | Legalità e sviluppo devono camminare insieme | la Capitanata non è condannata alla criminalità

Da ilsipontino.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante delle forze dell'ordine ha affermato che legalità e sviluppo devono progredire di pari passo, sottolineando che la regione della Capitanata non è condannata alla presenza della criminalità organizzata. Ha inoltre evidenziato come le mafie si alimentino di violenza e povertà, ostacolando la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e le opportunità di investimento in quella zona.

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 “Le mafie sono violenza criminale e povertà: freno allo sviluppo, al lavoro libero, agli investimenti, alla possibilità stessa di costruire futuro in questa terra”. Lo ha detto l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, a margine del convegno “La prevenzione antimafia. Prassi applicative e prospettive di riforma”, svoltosi questa mattina a Palazzo Dogana a Foggia, nel corso del quale il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo ha svolto un’ampia relazione sui temi della prevenzione e del contrasto alle organizzazioni criminali.  “Per questo ogni denuncia è un fatto enorme. Ogni...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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