Acea Assonautica Italiana e Osservatorio Nazionale Tutela del Mare insieme per lo sviluppo sostenibile della blue economy

Da iltempo.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Acea, Assonautica Italiana e l’Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare hanno firmato un Protocollo d’Intesa per sostenere lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture portuali e delle marine italiane. L’accordo mira a promuovere iniziative e progetti in linea con le strategie nazionali ed europee sulla Blue Economy. La collaborazione si concentra sulla tutela e sulla crescita delle attività marine, con un focus su iniziative a supporto delle infrastrutture portuali e delle marine del Paese.

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Acea, Assonautica Italiana e Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare (ONTM) hanno sottoscritto oggi un Protocollo d'Intesa volto a promuovere iniziative e progettualità a supporto dello sviluppo sostenibile delle infrastrutture portuali e delle marine italiane, nell'ambito delle strategie nazionali ed europee dedicate alla Blue Economy. Il Protocollo nasce con l'obiettivo di mettere a fattor comune competenze, conoscenze e capacità di coordinamento istituzionale per contribuire alla tutela delle risorse naturali, alla resilienza dei territori costieri e alla modernizzazione sostenibile del sistema mare.  L'iniziativa si inserisce nel... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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