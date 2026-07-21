Il 12 agosto 2026, in Italia si potrà osservare un’eclissi parziale di Sole. La visibilità varierà tra le diverse regioni: nel Nord il fenomeno sarà più evidente, coprendo una porzione maggiore del disco solare, mentre nel Sud si vedrà in modo più limitato. Le zone centrali del Paese avranno un’osservazione intermedia, con una copertura parziale più ridotta rispetto alle aree settentrionali.

Il 12 agosto 2026 gli occhi degli appassionati di astronomia saranno puntati verso il cielo in attesa dell’eclissi. Dal nostro Paese il fenomeno sarà visibile come eclissi parziale, con differenze significative tra Nord e Sud. La percentuale di Sole coperta dalla Luna diminuirà progressivamente spostandosi verso le regioni meridionali. Poiché il fenomeno si svolgerà nelle ore del tramonto, sarà importante scegliere un punto di osservazione con l' orizzonte occidentale completamente libero. Dove si vedrà meglio l'eclissi in Italia. Le regioni settentrionali saranno le più favorite. In Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia la Luna arriverà a coprire oltre il 90% del disco solare in numerose località. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Eclissi parziale di Sole in Italia il 12 agosto 2026: dove si vedrà meglio regione per regione

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Leclissi solare parziale del 12 Agosto è pericolosa

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