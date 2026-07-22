Echoes of Aincrad è un nuovo punto di partenza per l’universo di Sword Art Online

Echoes of Aincrad, annunciato a marzo 2026, rappresenta il nuovo capitolo per l’universo di Sword Art Online. Il suo annuncio ha attirato l’attenzione di molti fan e di chi segue la serie, generando grande interesse.

Fin dal suo primo annuncio, datato nel sorprendentemente vicino marzo 2026, Echoes of Aincrad ha suscitato un enorme interesse tra appassionati e semplici curiosi, compreso il sottoscritto. Di progetti videoludici legati al variopinto universo di Sword Art Online ne sono ormai usciti diversi negli anni, ma mai come in questa occasione ho avuto la sensazione di dovermi preparare a qualcosa di differente e più a fuoco considerando l’ampio materiale di riferimento. D’altronde la stessa Bandai Namco ha espresso a gran voce la volontà di considerare questo progetto come un nuovo inizio per i fan del mondo di Kirito, Asuna e compagni. Sicuramente,... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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