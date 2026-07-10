Echoes of Aincrad potrebbe essere il gioco di Sword Art Online che aspettavamo da anni

Se pensiamo agli anime che hanno un po’ fatto la storia del più recente passato, escludendo colossi e giganti ben noti, un occhio di riguardo non si po’ non dare anche a Sword Art Online, adventure fantasy capace di alternare con una certa maestria momenti sereni e distesi ad altri più crudi e carichi di tensione. Negli ultimi anni il franchise ha continuato a vivere ed espandersi attraverso stagioni animate, film e numerosi adattamenti videoludici, ma nessuno di questi è mai riuscito a trasmettere davvero quella sensazione che aveva reso indimenticabile il primo arco narrativo della serie. Non si tratta semplicemente di nostalgia, ma di rendersi conto di quanto il mondo originale della storia, ovvero l’imponente torre fluttuante di Aincrad, rappresenti ancora oggi l’essenza dell’opera immaginata da Reki Kawahara. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Echoes of Aincrad: All This Lore Could Be Our Story! - Gamerturk Sword Art Online

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