Echoes of Aincrad | Guida per sbloccare tutti i compagni

In Sword Art Online: Echoes of Aincrad, i compagni sono essenziali nel sistema di combattimento. Prima di iniziare una missione, il giocatore può selezionare un alleato, considerando le sue abilità, le armi e gli attacchi combinati disponibili. Questa scelta permette di coprire eventuali punti deboli del personaggio principale e di ottimizzare le strategie durante le battaglie.

I compagni sono una parte fondamentale del sistema di combattimento di Sword Art Online: Echoes of Aincrad. Prima di iniziare una missione è possibile scegliere un alleato, sfruttandone abilità, arma e attacchi combinati per compensare i punti deboli del proprio personaggio. Alcuni compagni entrano automaticamente nel gruppo avanzando nella storia principale. Personaggi come Kirito, Asuna, Agil, Klein, Lisbeth e Silica, invece, richiedono il completamento di precise catene di missioni secondarie. Sai già come funzionano i salvataggi e cosa succede nella modalità Morte Permanente? Come funzionano i compagni. Ogni compagno possiede un proprio stile di combattimento, un’arma specifica e abilità di supporto differenti. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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