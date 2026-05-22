Qualche giorno dopo aver raggiunto la salvezza, l'allenatore della Recanatese ha parlato della propria stagione, sottolineando di aver cercato di trasmettere fiducia ai giocatori durante tutto il campionato. Con la pressione ormai alle spalle, ha commentato il percorso compiuto e ha riflettuto sulle sfide affrontate, lasciando trasparire un approccio aperto e sincero. La sua analisi si concentra sugli aspetti pratici e sui risultati ottenuti, senza entrare in giudizi o considerazioni personali.

Giovanni Pagliari "a cuore aperto", a qualche giorno dal raggiungimento del sudatissimo approdo da parte della Recanatese della salvezza e quindi con la mente più rilassata, per un esame più sereno di quello che è stato e magari per anticipare quello che potrebbe essere. Pagliari, anzitutto quali corde ha cercato di toccare nei momenti bui della stagione? "Ho cercato di trasmettere la fiducia e la certezza che potevamo centrare l’obiettivo. Non insistevo tanto sul come e perché, quanto sul fatto che ce l’avremmo fatta, anche mutando in parte le mie abitudini e debbo dire che i ragazzi ci hanno sempre creduto, dimostrandolo con fatti concreti, cioè dando il massimo negli allenamenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Recanatese, il lavoro di Pagliari: "Ho trasmesso fiducia ai ragazzi"

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