Jeremie Boga ha dichiarato di aver sentito immediatamente la fiducia di Spalletti dopo il suo arrivo in Italia. L’attaccante, di recente trasferimento alla Juventus, ha spiegato di non aver esitato quando è stato chiamato da un club di alto livello come la Juventus. Ha aggiunto di aver percepito subito un senso di fiducia da parte dell’allenatore, cosa che lo ha convinto a scegliere questa destinazione.

L’attaccante della Juventus, Jeremie Boga, ha parlato delle sue emozioni e sensazioni per il ritorno in Italia nella sessione invernale di mercato. L’ attaccante della Juventus, Jeremie Boga, racconta a NCI Sport la sua soddisfazione per il ritorno in Italia e l’approdo in una società storica. Boga sottolinea l’impatto positivo del tecnico Spalletti, la fiducia ricevuta e l’ambiente organizzato e professionale che lo aiuta a crescere quotidianamente. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano PAROLE – « Se tornare in Italia andando alla Juventus sia stata una buona idea? Assolutamente sì. Quando ti chiama un club come la Juventus non ci pensi troppo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Boga schietto: «Quando ti chiama un club come la Juve non ci pensi troppo, ho percepito fin da subito la fiducia di Spalletti»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Adani fa un discorso clamoroso post Torino-Juventus 2-2:La Juve ha cambiato troppi allenatori

Notizie e thread social correlati

Conferenza stampa Spalletti post Udinese Juve: «La Juventus è squadra di livello quando fa un gioco di livello. Boga? Bravo da esterno e da prima punta»Dopo la partita tra Udinese e Juventus, l’allenatore della squadra torinese ha tenuto una conferenza stampa per commentare l’incontro.

Juve, ultima chiamata per Koop: a Bergamo si gioca la fiducia di Spalletti e del clubNella giornata di oggi, la squadra si prepara alla partita contro l’Atalanta, un match decisivo per il futuro di un giocatore olandese.