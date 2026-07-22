easyjet non imbarca le carrozzine la nazionale italiana resta a terra

EasyJet non ha consentito l'imbarco delle carrozzine, impedendo alla Nazionale italiana di powerchair football di partire per Glasgow. La squadra, prevista per il torneo di preparazione al Campionato del mondo in Argentina, è rimasta a terra senza poter volare. La mancata imbarco ha impedito alla squadra di partecipare al World Cup Warm Up 2026.

La Nazionale italiana di powerchair football non è riuscita a partire per Glasgow, dove avrebbe dovuto partecipare al World Cup Warm Up 2026, torneo internazionale di preparazione al Campionato del mondo in programma a ottobre in Argentina. La trasferta è saltata dopo che EasyJet non ha consentito l’imbarco delle carrozzine elettroniche degli atleti, strumenti indispensabili per poter gareggiare e muoversi in autonomia. A renderlo noto è la Federazione italiana paralimpica powerchair sport (Fipps), che ha spiegato come la delegazione avesse organizzato il viaggio con largo anticipo, completando tutte le procedure richieste dalla compagnia aerea per il trasporto delle carrozzine e degli ausili. 🔗 Leggi su Laverita.info

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EasyJet nega limbarco alla nazionale paralimpica di Powerchair Football

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