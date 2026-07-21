Sull’aereo non c’è spazio per le vostre carrozzine | easyJet lascia a terra la Nazionale di calcio in carrozzina

Da ilnapolista.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il volo EZY3132 delle 11.55 da Roma a Glasgow è partito senza la Nazionale di calcio in carrozzina. Secondo fonti, il personale di bordo ha comunicato che non c'era spazio per le carrozzine elettriche sul velivolo. La squadra, composta da atleti in carrozzina, non è salita a bordo. Non sono stati effettuati ulteriori dettagli o spiegazioni ufficiali riguardo alle motivazioni di questa decisione.

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C’è un volo che gli azzurri non hanno mai preso. Il  EZY3132  delle 11.55, partito da  Roma Fiumicino  verso Glasgow, è decollato senza la  Nazionale italiana di calcio in carrozzina elettrica  (powerchair football). Come racconta  Repubblica, gli atleti paralimpici sono stati lasciati a terra da  easyJet  poche ore prima dell’imbarco, con una motivazione che suona come una beffa:  “Sull’aereo non c’è spazio per tutte le vostre carrozzine”. Il torneo saltato: “Una bastonata”. Il risultato è che al  Warm up World Cup  di Glasgow — il torneo di preparazione ai  Mondiali di ottobre in Argentina  — in campo ci sono Francia, Inghilterra e Danimarca, ma non l’Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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