La copertina della versione Standard di EA SPORTS FC 27 mostra ufficialmente la modalità open world. Dopo mesi di indiscrezioni, le immagini confermano che questa novità sarà presente nel gioco. La mappa open world è visibile sulla copertina, chiudendo così il cerchio sulle anticipazioni circolate negli ultimi tempi. Non ci sono ulteriori dettagli sulla data di uscita o altre caratteristiche, ma la presenza della modalità è ora confermata ufficialmente.

Il cerchio si chiude e i tasselli vanno finalmente al loro posto. Dopo i rumor e le indiscrezioni circolate negli scorsi mesi, la copertina ufficiale della Standard Edition di EA SPORTS FC 27 fuga ogni dubbio residuo, offrendo la conferma visiva di ciò che sapevamo già: la modalità open world farà ufficialmente il suo ingresso nel franchise. Uno sguardo al nuovo hub di gioco. La composizione scelta da Electronic Arts per fare da sfondo a Kylian Mbappé non è una semplice scelta stilistica o un collage celebrativo, ma la rappresentazione grafica della nuova struttura di gioco aperta. L’appuntamento con il gameplay. La conferma definitiva e i primi veri dettagli tecnici su come questa mappa open world si integrerà nel gameplay attivo sono ormai a un passo. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - EA Sports FC 27, la cover Standard conferma la mappa open world

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