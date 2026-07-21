Kylian Mbappé sarà il volto della cover della Ultimate Edition di EA SPORTS FC 27, segnando il suo ritorno nel franchise dopo quattro anni e il suo debutto come protagonista principale.

Electronic Arts ha ufficializzato oggi il nome che comparirà sulla cover della Ultimate Edition di EA SPORTS FC 27: Kylian Mbappé. Per il fuoriclasse francese si tratta di un ritorno nel franchise dopo quattro anni di assenza dalla copertina, ma soprattutto di un debutto assoluto nel ruolo di protagonista principale. Mbappé sarà inoltre il volto scelto per EA SPORTS FC Mobile. Un ritorno da protagonista. Mbappé aveva già fatto parte dell’immaginario del franchise in passato, ma non era mai stato lui il grande protagonista della copertina. Con FC 27 arriva questo salto di ruolo, in un momento in cui il giocatore vive una fase sportiva definita da lui stesso come particolarmente significativa: nelle dichiarazioni diffuse da EA, Mbappé ha parlato di un momento speciale nel proseguimento del suo rapporto di lunga data con il franchise. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Mbappé torna protagonista: è lui il volto di EA SPORTS FC 27

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