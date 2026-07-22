È un gatto? È un mostriciattolo? No è un procione ingobbito a Seattle

Da ilpost.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un procione con un aspetto ingobbito e tondo è stato avvistato e filmato in un quartiere di Seattle. Nei giorni scorsi, diversi video pubblicati online mostrano l’animale mentre si muove tra le strade della zona. La creatura, che potrebbe sembrare un gatto o un mostriciattolo, ha attirato l’attenzione degli utenti. I filmati sono stati condivisi sui social media e hanno suscitato curiosità tra gli spettatori.

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Negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare molto online i video di un procione ingobbito e tondeggiante che ha attirato l’attenzione aggirandosi per un quartiere di Seattle, negli Stati Uniti. Ha la testa incassata nel corpo, che è schiacciato e ricurvo, ha solo un moncherino di coda e le zampe sproporzionate. L’autrice del primo video che era diventato virale l’ha chiamato Jimothy. Jimothy è diventato in breve tempo una sorta di riferimento culturale, soprattutto in città, dove sono comparsi murales in suo onore, gli studi di tatuaggi hanno iniziato a ricevere richieste di suoi disegni, e i tifosi locali hanno iniziato a considerarlo una mascotte. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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