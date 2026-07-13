Haaland che fai? Torna dagli USA con un procione imbalsamato!

Da video.gazzetta.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo l'eliminazione ai quarti di finale con la Norvegia, il calciatore è tornato dagli Stati Uniti. Si è presentato in aeroporto con occhiali da sole e una borsa di lusso, portando con sé un procione imbalsamato che stringe una bottiglia di whisky. Non sono stati forniti dettagli sul motivo del suo ritorno o sul significato dell'oggetto portato. La scena è stata documentata da alcuni testimoni presenti all'aeroporto.

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Dopo l'eliminazione con la Norvegia ai quarti di finale, Haaland fa rientro dagli Usa e scende dall’aereo munito di occhiali da sole, borsa di lusso e. un procione imbalsamato che stringe una bottiglia di whisky. Una scena che sembra uscita da una serie comica, ma è tutto vero. In pochi minuti internet esplode: meme, battute, commenti, tutti per l'attaccante del Manchester City, grande protagonista al Mondiale 2026. (X@Afroscandi). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Haaland shows RESPECT to Bellingham and England players after Norway Exit

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