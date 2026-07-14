Al ritorno della nazionale norvegese a Oslo dopo l'eliminazione dai Mondiali, Erling Haaland è stato accolto con entusiasmo. Tra i presenti, ha mostrato un procione imbalsamato come souvenir. La scena ha suscitato reazioni di perplessità e risate tra i tifosi e i media presenti. Non sono stati riportati commenti ufficiali sulla natura dell'oggetto o sul motivo del suo acquisto.

Perplessità e risate, al ritorno della nazionale norvegese a Oslo dopo l'eliminazione dai Mondiali, per il souvenir particolare portato a casa da Erling Haaland. Come aveva postato sul proprio profilo Snapchat, l'attaccante a Dallas si è dilettato nello shopping, acquistando un Whiskey Raccoon, ovvero un procione imbalsamato che sorregge una bottiglia di whisky. Valore? Ben 750 dollari., La scena di Haaland con in mano il procione è stata trasmessa in diretta dalla tv norvegese ed è andata subito virale sui social, con gli utenti alla ricerca di questo misterioso oggetto. In seguito, la squadra di Solbakken si è poi trasferita al Palazzo Reale di Oslo, dove è stata accolta dal principe Haakon, che ha guidato la "viking row" davanti a più di 90mila persone impazzite per la nazionale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Haaland accolto da eroe in Norvegia sbarca con... un procione imbalsamato FOTO

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