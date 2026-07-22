È ufficiale Deadpool avrà un nuovo film | cosa ha annunciato Ryan Reynolds

Un nuovo film di Deadpool è in sviluppo, annunciato ufficialmente da Ryan Reynolds. L’attore ha confermato il ritorno del personaggio nel Marvel Cinematic Universe dopo il successo di Deadpool & Wolverine. La conferma arriva dopo mesi di indiscrezioni. Non sono stati comunicati dettagli sulla data di uscita o sul cast.

Dopo mesi di indiscrezioni, è arrivata la conferma direttamente da Ryan Reynolds. L’attore ha annunciato che un nuovo film di Deadpool è ufficialmente in sviluppo, segnando il ritorno del Mercenario Chiacchierone nel Marvel Cinematic Universe dopo il successo di Deadpool & Wolverine. L’annuncio, come scrive People, è arrivato durante il Fanatics Fest 2026, dove Reynolds ha parlato del futuro del personaggio davanti al pubblico: “ Ci sono ancora tanti riferimenti ai fumetti che non abbiamo portato sullo schermo “, ha spiegato l’attore, citando il lavoro del co-creatore di Deadpool Fabian Nicieza e dello sceneggiatore Gerry Duggan. Poi ha lasciato pochi dubbi sul futuro del franchise: “ C’è qualcosa in arrivo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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