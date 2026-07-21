Ryan Reynolds conferma un nuovo capitolo della saga ‘Deadpool’

Ryan Reynolds ha annunciato durante il Fanatics Fest 2026 che tornerà a interpretare Deadpool in un nuovo film. L’attore ha confermato che le riprese sono in programma e che il progetto è in fase di sviluppo. Non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita o sul cast, ma Reynolds ha ribadito il suo impegno nel ruolo. La produzione dovrebbe partire nei prossimi mesi.

Sembra che Ryan Reynolds indosserà ancora una volta la tuta di Deadpool. L’attore ha confermato durante una recente apparizione al Fanatics Fest 2026 che sta arrivando un altro film di Deadpool. Il nuovo capitolo seguirebbe il successo al botteghino di Deadpool & Wolverine del 2024. Vediamo le premesse del nuovo progetto artistico. Risfogliando i fumetti originali. “Ci sono alcuni tagli davvero profondi di cui risentono i film. Penso che ci siano alcuni tagli profondi ai fumetti. Ci sono certamente alcune cose che, sai, mi piace che Fabian Nicieza co-creatore di Deadpool abbia scritto che sono incredibili. Gerry Duggan, che era un amico, era un incredibile scrittore di fumetti”, ha detto Reynolds sul palco, tramite un video condiviso su X. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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