Benedetta Rossi la svolta più bella della sua vita

Benedetta Rossi e Marco Gentili hanno annunciato di aver iniziato un percorso di adozione e sono partiti per incontrare due sorelline che diventeranno parte della loro famiglia.

. Dopo un lungo e riservato percorso di adozione, Benedetta Rossi e Marco Gentili hanno annunciato di essere partiti per incontrare due sorelline che presto entreranno nella loro famiglia. La coppia ha scelto di condividere questo momento soltanto quando il progetto è arrivato alla fase conclusiva, chiedendo rispetto e discrezione. Benedetta Rossi, tra i volti più conosciuti del mondo della cucina sul web e in televisione, ha condiviso con il pubblico una notizia che segna un capitolo completamente nuovo della sua vita. Insieme al marito Marco Gentili, la food creator ha raccontato di essere in viaggio per accogliere due bambine che diventeranno ufficialmente parte della loro famiglia al termine dell’iter di adozione iniziato molti anni fa. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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