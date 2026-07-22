Notizia in breve

È morto a 94 anni Plas Johnson, noto musicista jazz. È ricordato soprattutto per l’assolo di sassofono nella colonna sonora de 'La Pantera Rosa', composta da Henry Mancini. La sua interpretazione è diventata iconica e riconoscibile in tutto il mondo. Johnson aveva una lunga carriera musicale e aveva collaborato con numerosi artisti nel corso degli anni. La sua morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulla causa.