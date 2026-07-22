È morto Plas Johnson a 94 anni musicista famoso per l'assolo di sassofono della ‘Pantera rosa' con Peter Sellers
È morto a 94 anni Plas Johnson, noto musicista jazz. È ricordato soprattutto per l’assolo di sassofono nella colonna sonora de 'La Pantera Rosa', composta da Henry Mancini. La sua interpretazione è diventata iconica e riconoscibile in tutto il mondo. Johnson aveva una lunga carriera musicale e aveva collaborato con numerosi artisti nel corso degli anni. La sua morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulla causa.
È morto Plas Johnson a 94 anni, musicista jazz divenuto famoso in tutto il mondo per l'assolo di sassofono nella colonna sonora della 'Pantera rosa' di Blake Edwards con Peter Sellers. L'iconico brano fu composto su misura per lui da Henry Mancini, che vinse tre premi Grammy. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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