È morto Sonny Rollins il gigante del sassofono aveva 95 anni | fu protagonista dell'era d'oro del jazz

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sonny Rollins uno dei grandi del jazz mondiale è morto a 95 anni: rivoluzionò il sassofono e pubblicò un capolavoro come "Saxophone Colossum". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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