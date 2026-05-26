È morto Sonny Rollins il gigante del sassofono aveva 95 anni | fu protagonista dell'era d'oro del jazz

Sonny Rollins uno dei grandi del jazz mondiale è morto a 95 anni: rivoluzionò il sassofono e pubblicò un capolavoro come "Saxophone Colossum". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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#StatiUniti Sonny Rollins, il Colosso del Sassofono, l'ultimo rappresentante di un’età d'oro dei grandi del #jazz, è morto a 95 anni. È con profondo dolore e immenso affetto che annunciamo la scomparsa di Sonny Rollins, si legge in un post sulla sua pagi x.com

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