Plas Johnson, jazzista statunitense, è morto a 94 anni. È ricordato per aver suonato il sassofono nel tema principale di “Pink Panther”, colonna sonora del film del 1963. Johnson aveva collaborato anche con il compositore Henry Mancini. La sua interpretazione nel film è diventata un’icona della musica cinematografica. La sua carriera si è estesa su diversi decenni, lasciando un’impronta nel jazz e nelle colonne sonore.

È morto a 94 anni Plas Johnson, jazzista statunitense noto per aver collaborato con il compositore Henry Mancini e soprattutto per aver suonato il sassofono in “Pink Panther Theme”, la composizione principale della colonna sonora del film La Pantera Rosa del 1963. La notizia è stata data dai suoi figli. Johnson aveva iniziato a dedicarsi al jazz negli anni Trenta, esibendosi nei locali di New Orleans insieme al fratello Ray, che suonava il piano. Negli anni Cinquanta diventò il sassofonista di James Brown, che accompagnò in diversi tour negli Stati Uniti, e collaborò saltuariamente con alcuni tra i musicisti blues, R&B e jazz più importanti degli Stati Uniti, da BB King a Johnny Otis, da Peggy Lee e Frank Sinatra. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - È morto a 94 anni Plas Johnson, che suonò il sassofono nella colonna sonora di “La Pantera Rosa”

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