Notte Rosa la colonna sonora dell' estate
Durante la Notte Rosa, si sono svolti eventi in diverse location tra mare, città d’arte, piazze storiche e lungomari. Sono stati organizzati concerti e spettacoli che si sono protratti fino alle prime ore del mattino sulla spiaggia. La manifestazione ha coinvolto molte aree, con attività e intrattenimento che hanno attirato un pubblico vario. Le celebrazioni hanno incluso musica e intrattenimento lungo tutto il territorio interessato.
Dal mare alle città d'arte, dalle piazze storiche ai lungomari, fino ai concerti all'alba sulla spiaggia. Dal 19 al 21 giugno la Notte Rosa - HIT’S SUMMER accenderà la Romagna con decine di concerti, spettacoli ed eventi che accompagneranno residenti e turisti dall'ora del tramonto fino alle prime luci del mattino. Saranno le voci più amate del panorama italiano, i grandi nomi della scena internazionale, i dj set, gli show nelle piazze a dare il via a trasformare ancora una volta la Romagna nel più grande palcoscenico a cielo aperto del Paese. Il tema scelto per questa ventunesima edizione, " HIT’S Summer ", richiama immediatamente le canzoni che accompagnano le vacanze, i ritornelli che uniscono generazioni e quell'atmosfera leggera che da oltre vent'anni identifica la manifestazione più conosciuta della Riviera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Jovanotti - So solo che la vita (Testo/Lyrics)
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