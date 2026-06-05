Notte Rosa la colonna sonora dell' estate

Notizia in breve

Durante la Notte Rosa, si sono svolti eventi in diverse location tra mare, città d’arte, piazze storiche e lungomari. Sono stati organizzati concerti e spettacoli che si sono protratti fino alle prime ore del mattino sulla spiaggia. La manifestazione ha coinvolto molte aree, con attività e intrattenimento che hanno attirato un pubblico vario. Le celebrazioni hanno incluso musica e intrattenimento lungo tutto il territorio interessato.