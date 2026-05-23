È morto Dick Parry aveva 83 anni | suonò il sassofono per i Pink Floyd in The Dark Side of the Moon

È morto a 83 anni Dick Parry che suonò il sassofono per i Pink Floyd in album come "The Dark Side of the Moon" e "Wish You Were Here”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il sassofonista dei Pink Floyd Dick Parry è morto a 83 anni reddit

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