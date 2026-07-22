È morta una donna che era tra le persone investite a Modena il 16 maggio

Da ilpost.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna di 55 anni, tra le persone investite a Modena il 16 maggio, è deceduta mercoledì. Era stata ricoverata in condizioni critiche subito dopo l’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mercoledì è morta Monica Esposito, una donna di 55 anni che era tra le persone investite da Salim El Koudri a Modena, il 16 maggio scorso. La donna era stata ricoverata fin da subito in condizioni critiche. Attorno alle 16:30 del 16 maggio Salim El Koudri aveva investito diverse persone con la propria auto in via Emilio Centro, una delle vie più frequentate del centro di Modena: quattro – inclusa la donna morta mercoledì – erano rimaste gravemente ferite. El Koudri è stato arrestato e accusato di strage e di lesioni aggravate, e si trova al momento in carcere in attesa del processo. Lo ha notato un gruppo di ricercatori osservando l'orologio interno dei fibroblasti, le cellule che fanno rimarginare tagli e ustioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Segui gli aggiornamenti su Modena.

200 morta una donna che era tra le persone investite a modena il 16 maggio
© Ilpost.it - È morta una donna che era tra le persone investite a Modena il 16 maggio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Che cosa stanno facendo le persone morte ora Edgar Cayce italiano

Video Che cosa stanno facendo le persone morte ora? Edgar Cayce italiano

Notizie e thread social correlati

Attentato a Modena, morta Monica Esposito: la donna di 55 anni era stata investita il 16 maggio da Salim El KoudriUna donna di 55 anni morta dopo essere stata investita il 16 maggio a Modena durante un attentato.

Modena, è morta in ospedale una donna rimasta ferita nell’attentato in centro del 16 maggioUna donna di 55 anni, rimasta ferita nell’attentato avvenuto in centro a Modena il 16 maggio, è deceduta in ospedale.

Temi più discussi: Omicidio a Modena, uomo trovato morto accoltellato nel condominio di via Tignale del Garda: sentita una donna; Accoltellato a morte a Modena, arrestata una 44enne; Modena, uomo ucciso nell'androne di un condominio: arrestata una 44enne; Pietro travolto e ucciso da un’auto a pochi passi da casa. L’investitrice sotto choc: È spuntato all’improvviso.

modena è morta una donnaAttentato a Modena: è morta Monica Esposito, la donna di 55 anni investita il 16 maggioDopo oltre due mesi di ricovero in terapia intensiva, la vittima non si è mai ripresa. La famiglia autorizza la donazione degli organi ... ilrestodelcarlino.it

modena è morta una donnaAuto sulla folla a Modena, morta dopo due mesi una donna di 55 anni rimasta ferita il 16 maggioÈ morta dopo due mesi di agonia Monica Esposito, 55 anni di Nonantola, rimasta gravemente ferita a Modena lo scorso 16 maggio, quando un'auto - guidata ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web