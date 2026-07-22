Mercoledì è morta Monica Esposito, una donna di 55 anni che era tra le persone investite da Salim El Koudri a Modena, il 16 maggio scorso. La donna era stata ricoverata fin da subito in condizioni critiche. Attorno alle 16:30 del 16 maggio Salim El Koudri aveva investito diverse persone con la propria auto in via Emilio Centro, una delle vie più frequentate del centro di Modena: quattro – inclusa la donna morta mercoledì – erano rimaste gravemente ferite. El Koudri è stato arrestato e accusato di strage e di lesioni aggravate, e si trova al momento in carcere in attesa del processo. Lo ha notato un gruppo di ricercatori osservando l'orologio interno dei fibroblasti, le cellule che fanno rimarginare tagli e ustioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - È morta una donna che era tra le persone investite a Modena il 16 maggio

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