È morta Kaylee Hottle la bambina di Godzilla vs Kong | aveva solo 19 anni
Kaylee Hottle, la giovane attrice nota per aver interpretato Jia, la bambina di Godzilla vs Kong, è morta il 21 luglio 2026 all’età di 19 anni in seguito a un incidente stradale avvenuto a Ijamsville, nel Maryland. La notizia è stata confermata dal padre, Joshua Hottle, con un video su Facebook, mentre le autorità locali hanno avviato un’indagine sulla dinamica dello schianto. Secondo quanto riferito dall’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Frederick, l’incidente è avvenuto intorno alle 2.00 del mattino a Ijamsville. Kaylee viaggiava come passeggera su una Honda Accord del 1995 quando il conducente, un ragazzo di 19 anni, ha perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e finendo contro un canale di scolo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Godzilla vs. Kong child star Kaylee Hottle dead at 18 after tragic car accident
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Kaylee Hottle morta in un incidente stradale: l’attrice di Godzilla vs. Kong aveva 18 anni
Kaylee Hottle, morta a 19 anni l’attrice di Godzilla: parlava con Kong usando la lingua dei segniKaylee Hottle, attrice nota per il ruolo di Jia in una serie di film di Godzilla, è deceduta in un incidente automobilistico nel Maryland.
Temi più discussi: Morta a 19 anni l'attrice Kaylee Hottle, star di Godzilla: vittima di un incidente stradale; Morta Kaylee Hottle, la giovane attrice di Godzilla. Aveva 19 anni; Addio a Kaylee Hottle, star di Godzilla: morta a 18 anni in incidente stradale; Addio a Kaylee Hottle: l'attrice di Godzilla è morta in un incidente a soli 18 anni.
Kaylee Hottle, l’attrice sorda nota per il ruolo di Jia nella saga di Godzilla, è morta a soli 19 anni in un tragico incidente stradale nel Maryland. La notizia, confermata dal padre Joshua al sito Tmz, è arrivata attraverso una diretta streaming in lingua dei segni am facebook
Kaylee Hottle è morta a 18 anni. Millie Bobby Brown: Devastata . x.com
Morta a 19 anni Kaylee Hottle, addio all’attrice di Godzilla vs. Kong reddit
E' morta a 19 anni l'attrice Kaylee Hottle (Godzilla vs Kong)Kaylee Hottle, l’attrice 19enne di Godzilla vs Kong, è morta in un incidente stradale in Maryland. Hottle era a bordo di una Honda Accord del 1995 quando il conducente è uscito di strada e l’auto è ... gazzettadiparma.it
Kaylee Hottle muore a 18 anni in uno schianto in auto: chi era la giovane attriceSto prendendo un volo che non avrei mai voluto prendere, ha detto il padre in una toccante diretta nella lingua dei segni per confermare la tragedia ... iodonna.it