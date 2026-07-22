È morta Kaylee Hottle la bambina di Godzilla vs Kong | aveva solo 19 anni

Kaylee Hottle, la giovane attrice nota per aver interpretato Jia, la bambina di Godzilla vs Kong, è morta il 21 luglio 2026 all’età di 19 anni in seguito a un incidente stradale avvenuto a Ijamsville, nel Maryland. La notizia è stata confermata dal padre, Joshua Hottle, con un video su Facebook, mentre le autorità locali hanno avviato un’indagine sulla dinamica dello schianto. Secondo quanto riferito dall’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Frederick, l’incidente è avvenuto intorno alle 2.00 del mattino a Ijamsville. Kaylee viaggiava come passeggera su una Honda Accord del 1995 quando il conducente, un ragazzo di 19 anni, ha perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e finendo contro un canale di scolo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Godzilla vs. Kong child star Kaylee Hottle dead at 18 after tragic car accident

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