Kaylee Hottle, attrice nota per il ruolo di Jia in una serie di film di Godzilla, è deceduta in un incidente automobilistico nel Maryland. Aveva 19 anni e si comunicava utilizzando la lingua dei segni, anche con il personaggio di Kong. La sua morte è stata confermata da fonti ufficiali.

Kaylee Hottle, l'attrice che comunicava con il linguaggio dei segni e aveva conquistato il pubblico nel ruolo di Jia nella saga di Godzilla, è morta in un incidente automobilistico nel Maryland, costa est degli Stati Uniti. Aveva 19 anni. Il padre, Joshua Hottle, ha confermato la notizia al sito americano Tmz, raccontando che la figlia era rimasta coinvolta in un grave incidente e che il suo cuore si era fermato durante il trasporto in ospedale. Joshua Hottle ha condiviso la tragica notizia durante una diretta streaming in lingua dei segni americana, spiegando che stava volando dal Texas per recuperare il corpo della figlia. Hottle aveva debuttato al cinema nel 2021 con Godzilla vs. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Kaylee Hottle, morta a 19 anni l’attrice di Godzilla: parlava con Kong usando la lingua dei segni

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Kaylee Hottle Dead at 19 — Godzilla vs. Kong Actress Killed in Car Crash

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