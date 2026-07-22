Un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione, con una diagnosi di decesso che ha sollevato dubbi tra le autorità. La vittima, identificata come un agente di modelle coinvolto in alcune inchieste sulla rete di Jeffrey Epstein, è stata trovata senza vita. La notizia ha suscitato attenzione tra le alte sfere e ha portato a un'indagine per chiarire le cause del decesso. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze della morte.

La morte di Daniel Siad, agente di modelle indicato in alcune inchieste come figura collegata alla rete di Jeffrey Epstein, ha aperto un nuovo fronte giudiziario in Francia. L’uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Colombes, nell’area metropolitana di Parigi. La procura di Nanterre ha disposto accertamenti e un’autopsia per stabilire le cause del decesso. Il caso richiama l’attenzione su un ambiente già segnato da procedimenti complessi, denunce e morti avvenute prima della conclusione delle rispettive vicende giudiziarie. Jeffrey Epstein, finanziere statunitense accusato di reati sessuali, morì in carcere a New York nell’agosto 2019, mentre era in attesa di processo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È lui, è senza vita”. Trovato morto a casa, trema il giro dei potenti. Scoppia il caso: “Qualcosa non quadra”

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La echaron de su propia casa pero y un desconocido la ayudó a recuperar todo

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