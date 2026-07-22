Un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione. La scoperta ha riacceso l'attenzione sulla rete di contatti collegata a Jeffrey Epstein, il finanziere deceduto in carcere nel 2019. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del decesso, mentre si intensificano le domande sulla presenza di collegamenti tra le due vicende. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso o sull’identità della persona trovata senza vita.

Continuano ad aumentare gli interrogativi attorno alla rete di contatti riconducibile a Jeffrey Epstein, il finanziere americano morto in carcere nel 2019 mentre era detenuto. Negli ultimi anni, infatti, diverse vicende giudiziarie e decessi di figure ritenute vicine al suo entourage hanno alimentato il dibattito internazionale, riportando ciclicamente l’attenzione su uno dei casi più controversi degli ultimi decenni. Nelle ultime ore un nuovo episodio ha riacceso i riflettori sull’inchiesta. Un uomo considerato dagli investigatori una figura collegata all’universo di Epstein è stato trovato morto nella propria abitazione, aprendo immediatamente una nuova indagine per chiarire cosa sia accaduto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “È lui, è senza vita”. Trovato morto a casa, scoppia il caso nel giro di Epstein

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