Il giornalista Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington di La7, è stato trovato senza vita nella sua abitazione nella capitale degli Stati Uniti. Aveva 50 anni. La polizia è intervenuta e ha avviato le indagini sul caso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.

Il giornalista Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington de La7, è stato trovato morto nella sua casa nella capitale degli Stati Uniti. Aveva 50 anni. Secondo le prime ricostruzioni, è stato colto da un malore: sul suo corpo non ci sarebbero segni di violenza. Compatangelo era diventato particolarmente famoso il mese scorso per un’ intervista telefonica al presidente americano Donald Trump in cui quest’ultimo si era scagliato contro Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio italiana “mi ha supplicato di fare una foto, mi ha fatto pena”, disse il leader della Casa Bianca aprendo una nuova fase di tensioni tra Italia e Stati Uniti. Nato a Savona, Compatangelo aveva vissuto a Torino e Roma, prima di trasferirsi negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - È morto il giornalista Daniele Compatangelo: trovato senza vita nella sua casa a Washington

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Morto improvvisamente il formoso giornalista Italiano di La7, Daniele Compatangelo aveva 51 anni

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