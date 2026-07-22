È Fabrizio Gabiati il 63enne morto nello scontro due auto sull'Appia a Velletri

Da fanpage.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 63 anni è morto lunedì 20 luglio in un incidente tra due auto lungo via Appia a Velletri. È stato identificato come un muratore legato alla famiglia. L'incidente si è verificato nel territorio di Velletri, senza ulteriori dettagli sulle cause o sulle circostanze. La vittima era residente nel Comune di Genzano di Roma. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

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Lavoratore instancabile legato alla sua famiglia, così Genzano di Roma ricorda Fabrizio Gabiati. Il muratore 63enne è morto lunedì 20 luglio nell'incidente tra due auto in via Appia a Velletri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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