Scontro sull'Appia tra due auto | un morto e due feriti gravi estratti dalle lamiere

Un grave incidente sulla Via Appia ha causato la morte di un uomo e il ferimento di due persone, una trasportata in eliambulanza. Due auto sono rimaste coinvolte nello scontro e sono state estratte dalle lamiere. La strada è stata chiusa temporaneamente per i soccorsi. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dello scontro.

Via Appia è temporaneamente chiusa per un grave incidente tra due auto. Un uomo è morto e due persone sono rimaste gravemente ferite, una soccorsa con l'eliambulanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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MONTE SAN BIAGIO: Scontro Tir-auto sull'Appia, grave un giovane

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