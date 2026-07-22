dybala che sorpresa alla festa della roma

Notizia in breve

Dybala ha partecipato inaspettatamente alla celebrazione dei 99 anni della Roma, sorprendendo i tifosi presenti. L’attaccante si è mostrato emozionato e ha condiviso momenti con i supporter, che sono esplosi di entusiasmo alla sua vista. La presenza di Dybala alla festa, senza preavviso, ha attirato l’attenzione tra la folla, creando un’atmosfera di festa e sorpresa. Nessuna comunicazione ufficiale è stata data prima dell’evento, che si è svolto in modo spontaneo.