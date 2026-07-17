Soulé e Dybala hanno festeggiato insieme nello spogliatoio della Roma dopo che l'Argentina ha raggiunto la finale del Mondiale. I due calciatori argentini hanno condiviso il momento di gioia in modo spontaneo, senza ulteriori dettagli su come si siano svolti i festeggiamenti. La notizia riguarda esclusivamente la celebrazione nel contesto dello spogliatoio del club.

I due argentini hanno festeggiato nello spogliatoio della Roma la finale del Mondiale raggiunta dall'albiceleste. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Sportmediaset.mediaset.it - Soulé e Dybala scatenati: la festa argentina nello spogliatoio della Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DYBALA E SOULÉ SCATENATI! L'inno argentino risuona nello spogliatoio della Roma

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, Soulé nei pre-convocati dell’Argentina: Dybala esclusoLa selezione pre-allenatore dell’Argentina per i Mondiali 2026 include il nome di Matias Soulé, mentre Paulo Dybala non figura tra i 55 calciatori...

Svelato il discorso nello spogliatoio dell’Argentina per la finale di Qatar 2022: “Il peggiore della storia”Durante la finale del Mondiale 2022, l’allenatore dell’Argentina ha tenuto un discorso nello spogliatoio definito come il “peggiore della storia”.

Temi più discussi: Trigoria si tinge d'albiceleste: Dybala e Soulé scatenati dopo il trionfo argentino; Rivoluzione Arsenal: via Trossard, pronta l'offerta per Nusa. E si apre un varco per Martinelli; Mercato Roma, su Vaz c'è anche il Cagliari: possibile prestito. La situazione; Celik-Juve, il retroscena: la Roma aveva firmato il contratto e lo aspettava in ritiro.

DYBALA E SOULÉ SCATENATI! L'inno argentino risuona nello spogliatoio della Roma x.com

VIDEO - Il giorno dopo è festa per l'Argentina: l'esultanza di Dybala e Soulé a TrigoriaGrande vittoria in rimonta per l'Albiceleste, che raggiunge la finale del Mondiale. Musica e sorrisi per i due compagni della Roma nello spogliatoio ... ilromanista.eu

Soulé e Dybala festeggiano l’impresa dell’Argentina a Trigoria – VIDEOI due argentini giallorossi hanno festeggiato a Trigoria la finale raggiunta dall'Argentina: il video di Soulé e Dybala. siamolaroma.it