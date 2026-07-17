Soulé e Dybala scatenati | la festa argentina nello spogliatoio della Roma
Soulé e Dybala hanno festeggiato insieme nello spogliatoio della Roma dopo che l'Argentina ha raggiunto la finale del Mondiale. I due calciatori argentini hanno condiviso il momento di gioia in modo spontaneo, senza ulteriori dettagli su come si siano svolti i festeggiamenti. La notizia riguarda esclusivamente la celebrazione nel contesto dello spogliatoio del club.
I due argentini hanno festeggiato nello spogliatoio della Roma la finale del Mondiale raggiunta dall'albiceleste. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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DYBALA E SOULÉ SCATENATI! L'inno argentino risuona nello spogliatoio della Roma
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