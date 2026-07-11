Roma tris di rinnovi in pochi giorni | dopo Dybala e Celik arriva a sorpresa anche Mancini

In pochi giorni, la Roma ha ottenuto tre rinnovi contrattuali. Dopo quelli di Dybala e Celik, è arrivato anche quello di Mancini, che ha firmato senza preavviso. Tony D’Amico ha condotto le trattative, portando a termine gli accordi in rapida successione. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera.

Non c’è due senza tre, e stavolta a completare il tris ci pensa un nome che in pochi si aspettavano così presto. Tony D’Amico ha accelerato negli ultimi giorni sul fronte rinnovi in casa Roma, incassando i sì di Dybala, Celik e, a sorpresa, Gianluca Mancini, come racconta il Corriere della Sera. Il difensore centrale, il cui contratto sarebbe scaduto nel 2027, ha di fatto anticipato persino Lorenzo Pellegrini, che come la Joya e il terzino turco risulta formalmente svincolato dall’inizio del mese. Dybala e Celik: intesa raggiunta, si aspetta solo la firma. Per quanto riguarda i primi due dossier, l’accordo era già stato trovato da giorni, e siamo ormai alla fase dello scambio dei documenti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Calciomercato Roma, i rinnovi oltre Dybala: Celik e Mancini pronti a firmare, Pellegrini quasi

Roma, rinnovi o addio: Gasp insiste per Dybala, Pellegrini e Celik. Poi tocca a Mancini e CristanteIl tecnico insiste per il rinnovo di Dybala, Pellegrini e Celik, con un contratto biennale sul tavolo per la Joya e il trequartista.

Temi più discussi: Derattizzazione e deblattizzazione, ASM aggiorna il calendario; Calciomercato Roma, rinnovi sì o no?; Dybala sceglie ancora la Roma: rinnovo a cifre ridotte, la Champions al centro del progetto; Rinnovi Roma: fatta per Celik, blindati Dybala e Pellegrini.

Dybala, Celik e Pellegrini: pronto il tris di rinnovi #asroma x.com

La Roma accelera: ecco quando si possono chiudere i rinnovi di Celik, Dybala e PellegriniÈ invece soltanto questione di tempo per Zeki Celik, che ha concluso il Mondiale con la Turchia e, dopo le vacanze, rientrerà a Trigoria con il rinnovo ormai pronto: manca solo l’annuncio ufficiale. P ... corrieredellosport.it

Mercato Roma: oggi giorno di scadenze, rinnovi Dybala, Pellegrini e Çelik ancora possibiliOggi scadono i contratti di Dybala, Pellegrini e Çelik, ma per tutti e tre c'è ottimismo circa la permanenza ... msn.com