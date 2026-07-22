due persone sono indagate per il furto di 80 fiale di fentanyl a roma a giugno

Due individui sono state iscritte nel registro degli indagati per il furto di 80 fiale di fentanyl, un anestetico molto potente, avvenuto all’Ospedale israelitico di Roma a giugno. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di accertare le modalità del furto e l’eventuale destinazione delle sostanze sottratte. Il furto riguarda un farmaco usato in ambito medico, ma anche richiesto illegalmente a causa delle sue proprietà analgesiche.

Due persone sono indagate per il furto di 80 fiale di un anestetico a base di fentanyl, un antidolorifico molto potente e richiesto per il suo uso illegale, avvenuto all’Ospedale israelitico di Roma a giugno. Le due persone lavorano come custodi nell’ospedale. Il fentanyl è molto più potente della morfina e può essere utilizzato come droga o per tagliare altre sostanze. È una sostanza molto pericolosa, dal momento che è molto facile morire per un’overdose: si stima che nel 2025 negli Stati Uniti siano morte circa 38mila persone in questo modo. In Europa il traffico illegale di fentanyl è in aumento: in Italia negli ultimi 10 anni ci sono stati circa 20 furti simili a quello all’Ospedale israelitico, e anche per questo il ministero della Salute ha chiesto agli ospedali di prevedere maggiori controlli per le loro farmacie. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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