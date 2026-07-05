Fentanyl allarme sicurezza in Italia dopo il furto di 80 fiale a Roma | indagini e controlli rafforzati

Notizia in breve

Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl da una farmacia ospedaliera a Roma, le autorità hanno rafforzato i controlli e avviato indagini su tutto il territorio. L'episodio ha scatenato l'attenzione delle forze dell'ordine, che stanno verificando le modalità del furto e il possibile mercato illecito. Nessuna persona è ancora stata identificata e non sono stati diffusi dettagli sulle eventuali implicazioni del furto.