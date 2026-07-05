Fentanyl allarme sicurezza in Italia dopo il furto di 80 fiale a Roma | indagini e controlli rafforzati
Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl da una farmacia ospedaliera a Roma, le autorità hanno rafforzato i controlli e avviato indagini su tutto il territorio. L'episodio ha scatenato l'attenzione delle forze dell'ordine, che stanno verificando le modalità del furto e il possibile mercato illecito. Nessuna persona è ancora stata identificata e non sono stati diffusi dettagli sulle eventuali implicazioni del furto.
L’emergenza legata al fentanyl torna al centro dell’attenzione nazionale dopo il furto di 80 fiale dalla farmacia dell’ospedale Israelitico di Roma, un episodio che ha immediatamente acceso l’allarme delle istituzioni e attivato una serie di verifiche su scala nazionale. Secondo quanto emerge dalle indagini della Procura di Roma, affidate ai Carabinieri del NAS, si sta lavorando per ricostruire con precisione la dinamica del furto e le eventuali falle nella gestione delle sostanze stupefacenti all’interno della struttura sanitaria. Le fiale sottratte rappresentano un quantitativo potenzialmente molto pericoloso, in grado — secondo gli investigatori — di alimentare un mercato illecito di grande portata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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